Дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Гірник показала себе і розповіла, що не так з цього літа.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений з 2020 року на красуні Христині. Володимир відразу після 24 лютого відправився захищати Україну, а дружина зірки зайнялася благодійністю і постійно допомагає українцям. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Літо, я так його люблю і чекала, але...",- написала Христина, показуючи себе.

"Трошки яскравих кольорів, трошки сонечка і початок дня. Їздила з ранку у справах і вже в офіс. Так, щось я з ранку розкисла з новими ракетними ударами і ці знову сирени вночі, ну коротше кажучи, беру себе в руки. І вам цього бажаю", - сказала дружина Остапчука.

"Хіба зараз ми його відчуваємо. Ні, ми відчуваємо біль..",- сказала Христина.

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