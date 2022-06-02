Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений з 2020 року на красуні Христині. Володимир відразу після 24 лютого відправився захищати Україну, а дружина зірки зайнялася благодійністю і постійно допомагає українцям. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Літо, я так його люблю і чекала, але...",- написала Христина, показуючи себе.
"Трошки яскравих кольорів, трошки сонечка і початок дня. Їздила з ранку у справах і вже в офіс. Так, щось я з ранку розкисла з новими ракетними ударами і ці знову сирени вночі, ну коротше кажучи, беру себе в руки. І вам цього бажаю", - сказала дружина Остапчука.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Майстер Шеф" Клопотенко вразив поведінкою за кордоном: "Змушував американців..."
"Навіщо мені цей геморой?": ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, з'явилося пояснення
"Топити почнемо, як в тирі": з'явилися подробиці про проблеми в російському флоті
"Ви совість маєте?": Приват повідомив про нові правила з 1 червня і отримав хвилю гніву
"Хіба зараз ми його відчуваємо. Ні, ми відчуваємо біль..",- сказала Христина.
Нагадаємо, дружина Остапчука в модному вбранні розповіла, яке майбутнє бачить для українців
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука поділилася спогадами з минулого
А ще Politeka писала, що дружина ведучого" Маски " Остапчука зізналася, чому у неї сумні очі