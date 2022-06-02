Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя и рассказала, что не так с этим летом.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат с 2020 года на красотке Кристине. Владимир сразу после 24 февраля отправился защищать Украину, а супруга звезды занялась благотворительностью и постоянно помогает украинцам. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Лето, я так его люблю и ждала, но...", - написала Кристина, показывая себя.

"Немножко ярких цветов, немножко солнышка и начало дня. Ездила с утра по делам и уже в офис. Так, что-то я с утра раскисла с новыми ракетными ударами и эти снова сирены ночью, ну короче говоря, беру себя в руки. И вам этого желаю", - сказала жена Остапчуках.

"Разве сейчас мы его чувствуем. Нет, мы чувствуем боль..", - сказала Кристина.

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