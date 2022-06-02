Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" і "Холостячка", а також інші. Зірка одружений на красуні Христині, яка народила йому вже трьох синів, але пара не збирається зупинятися і хоче ще дочку, про що нещодавно знову розповіла Христина. А цього разу Христина показала підрослого сина Олександра, поділившись фото.
"Мачо-Саша. Нам вже 1.5 рочки", - написала Христина.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Мультяшний", "смачного", " принадність принадність. Який мужичок росте. Красень!", "такий милий, хороший", "такий чарівний хлопчик, обожнюємо Сашуню", " вітаю! Який дорослий! Щасливого дитинства! Мирного неба над головою! Обіймаю!".
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