Звездное семейство рассказало, как им жилось в Киеве в разгар полномасштабной войны с рф.

Ведущий самых популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" не так давно вместе с женой вернулся в Киев. Семейство за последнее время успело побывать в Австрии, Чехии, Польше. Ездил за границу и сам Григорий Решетник, ведь он отец трех маленьких сыновей и имеет законное право покидать страну.

На своей странице в Instagram жена ведущего поделилась кадрами со съемок нового телешоу "Как ты?", где звездное семейство в прошлом месяце рассказало, как им живется во время войны.

"На съемках нового проекта "Как ты?" Мы тогда впервые приехали в Киев. На улицах очень мало людей. И через несколько дней после съемок на Лукьяновке, недалеко от этого места попала ракета в жилой дом", — рассказала Кристина Решетник.





"Откровенно о самых трагических событиях в жизни каждого украинца", - добавила жена телеведущего.

Не все украинцы оценили идею в разгар войны транслировать подобное шоу.

"Вы что с ума посходили там🤯война продолжается! Много людей умирает, рушатся дома!!! А вы проэкты снимаете как пережили войну!!! Противно! Просто противно! А люди, которые в оккупации!!! Как им живется?!",- пишут в комментариях возмущенные подписчики.

Напомним, Решетник ответил, как и почему уехал из Украины во время войны.

Также Politeka сообщала, что отец троих детей и ведущий "Холостячки" Решетник намекнул, что не собирается останавливаться.

А еще Politeka писала, что Григорий Решетник рассказал, как его семья ответила на выпад крестной из рф.