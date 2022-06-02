Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также другие. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему уже троих сыновей, но пара не собирается останавливаться и хочет еще дочь, о чем недавно снова рассказала Кристина. А в этот раз Кристина показала подросшего сына Александра, поделившись фото.

"Мачо-Саша. Нам уже 1.5 годика", - написала Кристина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мультяшечный", "Приятного аппетита", "Прелесть прелесть. Какой мужичок растет. Красень!", "такой милый, хороший", "Такой волшебный мальчик, обожаем Сашуню", "Поздравляю! Какой взрослый! Счастливого детства! Мирного неба над головой! Обнимаю!".

Напомним, Решетник записал обращение после запуска нового проекта

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника рассказала, что изменилось в их семье

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой нарвались на жесткую критику из-за нового шоу