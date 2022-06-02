Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также другие. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему уже троих сыновей, но пара не собирается останавливаться и хочет еще дочь, о чем недавно снова рассказала Кристина. А в этот раз Кристина показала подросшего сына Александра, поделившись фото.
"Мачо-Саша. Нам уже 1.5 годика", - написала Кристина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Мультяшечный", "Приятного аппетита", "Прелесть прелесть. Какой мужичок растет. Красень!", "такой милый, хороший", "Такой волшебный мальчик, обожаем Сашуню", "Поздравляю! Какой взрослый! Счастливого детства! Мирного неба над головой! Обнимаю!".
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Напомним, Решетник записал обращение после запуска нового проекта
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника рассказала, что изменилось в их семье
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой нарвались на жесткую критику из-за нового шоу