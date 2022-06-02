Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який нещодавно одружився на молодій красуні Каті Репяховій. А вже минулого літа дівчина народила первістка знаменитості. Катя зараз успішний блогер і активно веде свою сторінку в Instagram, а нещодавно повернулася назад в Україну разом з сином і чоловіком. Тепер Катя дісталася до Києва і вирішила час даремно не втрачати. На нових кадрах Репяхова показала, як прийшла в салон, щоб пофарбувати волосся.
"Невже я скоро не побачу цих коренів", - написала зірка.
Зірка також показала своє волосся до фарбування.
Після цього Катя продемонструвала результат, демонструючи вже ефектний колір волосся.
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"Це любов", - написано було під публікацією.
Також зірка додала відео, на якому показала волосся.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Клас", "дуже красиво"," прекрасний результат", " бездоганна робота майстра!!! Колір неймовірно гарний!".
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