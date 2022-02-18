Как передает Politeka.net, Катя Репяхова является успешной блогеркой в социальной сети Инстаграм. Также, она известна как молодая жена популярного украинского артиста Виктора Павлика, с которым у них более полугода назад родился сын Михаил.

На своей странице в Инстаграм Репяхова опубликовала Сториз, где показала свой будний день, который проводит с мужем - Виктором Павликом. Она пожаловалась, что уже в послеобеденное время он её так и не отвез пообедать и просто морит голодом. Однако, ближе к 5 часам вечера это всё же случилось.

"Виктор Франкович, вы меня любите? Хоть немножко? Он меня не кормит, морит голодом", — пожаловалась Екатерина Репяхова на своего мужа.

Муж Репяховой Виктор Павлик в ответ на это заявление просто рассмеялся и попросил больше его не смешить.

"Ну наконец-то... А что это за маска такая тоненькая? Где ты её взял? О, спасибо, любимый! Ну неужели, ты меня привез кушать, обедать в пять вечера", — рассказала молодая жена Виктора Павлика.

"Муж сказал: "Сейчас я тебе закажу, тебе 100% понравится" Не знаю, что это, не борщ точно. Кисленькое - суп Харчо", — выдала Катя Репяхова.

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