Як повідомляє Politeka.net, від окупантів постраждав батьківський дім співачки Олі Цибульської, який знаходиться в Ірпені Київської області. У прямому ефірі телемарафону співачка зізналася, що її батьки провели тиждень в окупації і поділилася деякими подробицями.
Оля Цибульська не знала чи живі вони в принципі і це був найскладніший момент в її житті, який і зараз згадувати дуже боляче. На щастя, завдяки військовим, їй вдалося їх евакуювати в безпечне місце.
Вона також зізналася, що російські окупанти повністю знищили квартиру її батьків в Ірпені. Їх квартира розбомблена повністю і прострелена танками.
"Я плакала ще більше, коли побачила ці фото і відео, тому що розуміла, що тато з мамою могли бути там і ми не знаємо до кінця, в який це момент сталося. Або в той день, коли нам вдалося їх витягнути звідти, або, можливо, пізніше", - розповіла співачка.
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Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.
Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.
Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.