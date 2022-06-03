Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Пара після цього одружилася і в минулому році у них з'явився первісток-син Лев. Даша активно веде Instagram і показує, як виховує малюка. А цього разу блогерка вирішила показати, який подарунок приготувала Микиті.
"Після тренування зробила подарунок Микиті", - написала Даша.
"Ми будемо День батька святкувати окремо, тому мій подарунок приїхав вже", - продовжували дружина Добриніна.
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"Тато і Лев. Лев обожнює книжки, розглядати картинки, щось шукати",-написала блогерка.
"Микита обожнює сидіти з малим, все йому показувати, читати разом", - зазначила Даша.
"Їх історія", - підсумувала дівчина, показуючи, як Микита гортає книжку про себе і сина.
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