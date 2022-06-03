Блогерка Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, показала, какой подарок подготовила для своего супруга.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после этого женилась и в прошлом году у них появился первенец - сын Лев. Даша активно ведет Инстаграм и показывает, как воспитывает малыша. А в этот раз блогерка решила показать, какой подарок приготовила Никите.

"После тренировки сделала подарок Никите", - написала Даша.

"Мы будем день отца праздновать отдельно, поэтому мой подарок приехал уже", - продолжали жена Добрынина.

"Папа и Лев. Лев обожает книжки, рассматривать картинки, что-то искать", - написала блогерка.

"Никита обожает сидеть с малым, все ему показывать, читать вместе", - отметила Даша.

"Их история", - подытожила девушка, показывая, как Никита листает книжку о себе и сыне.

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