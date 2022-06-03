Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после этого женилась и в прошлом году у них появился первенец - сын Лев. Даша активно ведет Инстаграм и показывает, как воспитывает малыша. А в этот раз блогерка решила показать, какой подарок приготовила Никите.
"После тренировки сделала подарок Никите", - написала Даша.
"Мы будем день отца праздновать отдельно, поэтому мой подарок приехал уже", - продолжали жена Добрынина.
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"Папа и Лев. Лев обожает книжки, рассматривать картинки, что-то искать", - написала блогерка.
"Никита обожает сидеть с малым, все ему показывать, читать вместе", - отметила Даша.
"Их история", - подытожила девушка, показывая, как Никита листает книжку о себе и сыне.
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