Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка проекту "Холостяк". Ще в березні мав бути новий сезон проекту-адже він повністю відзнятий і головний герой Алекс Топольський зробив свій головний вибір у своєму житті. Але війна змінила плани і тепер невідомо, коли очікувати проект. "КП Україна" взяла інтерв'ю у Решетника, розпитавши про шоу, і опублікувала діалог у своєму Instagram.

"Ми хочемо показати " Холостяк-12", бо ми дуже ним пишаємося", - була написана цитата з Решетником на фото.

"Чекаєте романтичне реаліті " Холостяк-12"? Цієї весни проект не вийшов в ефір СТБ через війну РФ в Україні, проте канал і команда реаліті не виключає того, що згодом глядачі побачать прем'єру. Про це розповів в інтерв'ю ведучий Григорій Решетник.

- Ми відзняли новий сезон "Холостяка", прем'єра повинна була бути в березні. На жаль, війна на Україні не дозволила нам вийти в ефір. Але коли прийде час, ми обов'язково покажемо цей сезон. Ми не відмовляємося від цієї ідеї, тому що 12-й сезон дуже класний. "Холостяк" ж, власне, не про актуальність подій, а про відносини між людьми. І зараз говорити про відносини теж вкрай необхідно", - було написано в публікації.





Фанати поставили лайки і написали кілька коментарів:



"дуже чекаємо, найбільше син", "ми дуже чекаємо"," Хочеться вже подивитися", "Давайте холостяка в ефір", "дуже вже хочеться побачити".

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