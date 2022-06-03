Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проекта "Холостяк". Еще в марте должен был быть новый сезон проекта - ведь он полностью отснят и главный герой Алекс Топольский сделал свой главный выбор в своей жизни. Но война изменила планы и теперь неизвестно, когда ожидать проект. "КП Украина" взяла интервью у Решетника, расспросив о шоу, и опубликовала диалог в своем Инстаграм.
"Мы хотим показать "Холостяк-12", ибо мы очень им гордимся", - была написана цитата с Решетником на фото.
"Ждете романтическое реалити «Холостяк-12»? Этой весной проект не вышел в эфир СТБ из-за войны РФ в Украине, однако канал и команда реалити не исключает того, что впоследствии зрители увидят премьеру. Об этом рассказал в интервью ведущий Григорий Решетник.
– Мы отсняли новый сезон «Холостяка», премьера должна была быть в марте. К сожалению, война на Украине не позволила нам выйти в эфир. Но когда придет время, мы обязательно покажем этот сезон. Мы не отказываемся от этой идеи, потому что 12-й сезон очень классный. «Холостяк» же, собственно, не об актуальности событий, а об отношениях между людьми. И сейчас говорить об отношениях тоже крайне необходимо", - было написано в публикации.
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Фанаты поставили лайки и написали несколько комментариев:
"очень ждем, больше всего сын", "мы очень ждем", " Хочется уже посмотреть", "Давайте холостяка в эфир", "Очень уж хочется увидеть".
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