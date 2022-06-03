Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну. А в новій публікації Марічка розповіла радісну новину, поділившись їй в Instagram.
"Тримаю курс на Нью-Йорк
5 червня головну площу Нью-Йорка на день віддадуть Україні-це безпрецедентне рішення мерії міста!
На Таймс Сквер - в самому серці Нью-Йорка відбудеться благодійний концерт за участю українських і світових поп-зірок, а також зірок опери та балету і громадських діячів", - написала Марічка.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Побажаємо вам здоров'я та успіхів!", "Надія на українців!!!! Покажіть нашу силу, міць, розум і любов!!!!", "Хотів би я бути там, посилати любов і добрі побажання", "не хочу бути банальною, але реально захоплююся твоєю активністю".
Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко нагадала українцям про прості радощі
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