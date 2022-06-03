Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину. А в новой публикации Маричка рассказала радостную новость, поделившись ей в Инстаграм.
"Держу курс на Нью-Йорк
5 июня главную площадь Нью-Йорка на день отдадут Украине – это беспрецедентное решение мэрии города!
На Таймс Сквер – в самом сердце Нью-Йорка состоится благотворительный концерт с участием украинских и мировых поп-звезд, а также звезд оперы и балета и общественных деятелей", - написала Маричка.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Пожелаем Вам здоровья и успехов!", "Надежда на украинцев!!!! Покажите нашу силу, мощь, ум и любовь!!!!", "Хотел бы я быть там, посылать любовь и добрые пожелания", "Не хочу быть банальной, но реально увлекаюсь твоей активностью".
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко напомнила украинцам о простых радостях
Также Politeka сообщала, что муж Марички Падалко перестал общаться с родителями
А еще Politeka писала, что звезда 1+1 Падалко с детьми в слезах встретила мужа, трогательные кадры