Телеведущая 1+1 Маричка Падалко показала себя и рассказала об огромной поддержке Нью-Йорка Украины, поделившись новостью в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину. А в новой публикации Маричка рассказала радостную новость, поделившись ей в Инстаграм.

"Держу курс на Нью-Йорк

5 июня главную площадь Нью-Йорка на день отдадут Украине – это беспрецедентное решение мэрии города!

На Таймс Сквер – в самом сердце Нью-Йорка состоится благотворительный концерт с участием украинских и мировых поп-звезд, а также звезд оперы и балета и общественных деятелей", - написала Маричка.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Пожелаем Вам здоровья и успехов!", "Надежда на украинцев!!!! Покажите нашу силу, мощь, ум и любовь!!!!", "Хотел бы я быть там, посылать любовь и добрые пожелания", "Не хочу быть банальной, но реально увлекаюсь твоей активностью".

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко напомнила украинцам о простых радостях

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