Дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла про зміну іміджу, поділившись результатом у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса театру і кіно, а також дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У знаменитості є двоє дітей і вона зараз активно повертає свою фігуру, яка була до пологів. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де активно веде блог, а цього разу вирішила поговорити зі своїми фанатами.

"Запитайте у мене щось...",- написала Анна в публікації.

"Не шкодуєте, що підстригли волосся? Вам дуже йде", - написав фанат.

"Ні, хочу ще коротше", - відповіла Анна і показала своє фото з коротким волоссям.

"Ви не думали написати книгу своїх рецептів?",- запитав ще один чоловік.

"Думаю, це наступний крок", - зізналася Анна і показала фотографію, де ласувати оладками.

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