Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса театру і кіно, а також дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У знаменитості є двоє дітей і вона зараз активно повертає свою фігуру, яка була до пологів. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де активно веде блог, а цього разу вирішила поговорити зі своїми фанатами.
"Запитайте у мене щось...",- написала Анна в публікації.
"Не шкодуєте, що підстригли волосся? Вам дуже йде", - написав фанат.
"Ні, хочу ще коротше", - відповіла Анна і показала своє фото з коротким волоссям.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
У Бундестазі "рознесли" Шольца через Україну: "Що ви нам не кажете, канцлер?"
"Може втопити": знайшлося пояснення "дивній" поведінці Шольца щодо України і до чого тут Путін
"Ви совість маєте?": Приват повідомив про нові правила з 1 червня і отримав хвилю гніву
Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців: "Тут теж є багато роботи"
"Ви не думали написати книгу своїх рецептів?",- запитав ще один чоловік.
"Думаю, це наступний крок", - зізналася Анна і показала фотографію, де ласувати оладками.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" попрощалася з весною, зачаровавши видом з квітами
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" відверто розповіла, як потрапила в кін
Також Politeka писала, що опухла і заплакана дружина продюсера з "Квартал 95" чесно показала себе