Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, переможниця "Холостяка", показала себе і заінтригувала змінами в зовнішності.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська спортсменка, що має звання Майстер спорту з гімнастики. Красуня вирішила піти на проект "Холостяк" з Максом Михайлюком, але після перемоги їй не вдалося побудувати відносини з головним героєм. Зате Ульянова знайшла популярність і тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram.

А на нових кадрах Даша показала себе в автомобілі, роблячи селфі.

"До речі, ви помітили зміни?",- запитала Даша, демонструючи себе.

"Ви тільки подивіться, я все таки зважилася на довготривалу укладку брів. Зовсім інша людина", - похвалилася Ульянова, відповівши на питання, що в ній змінилося.

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