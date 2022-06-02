Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська спортсменка, що має звання Майстер спорту з гімнастики. Красуня вирішила піти на проект "Холостяк" з Максом Михайлюком, але після перемоги їй не вдалося побудувати відносини з головним героєм. Зате Ульянова знайшла популярність і тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram.
А на нових кадрах Даша показала себе в автомобілі, роблячи селфі.
"До речі, ви помітили зміни?",- запитала Даша, демонструючи себе.
"Ви тільки подивіться, я все таки зважилася на довготривалу укладку брів. Зовсім інша людина", - похвалилася Ульянова, відповівши на питання, що в ній змінилося.
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