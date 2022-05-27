Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова победительница одного из сезонов "Холостяка", которая хоть и не осталась с избранником, но стала популярной в Инстаграм. Девушка является мастером спорта по гимнастике и очень любит показывать себя без лишнего стеснения.

Поскольку Ульянова также много работает над собой в спортзале и не забывает поддерживать формы, чтобы не набрать лишнего, она также с радостью рекламирует различные косметические процедуры.

В этот раз ее поразили собственные кадры в салоне загара:

"Прихожу вот в салон, а тут мои фото, так необычно круто. Очень приятно видеть" - говорит Даша и любуется кадрами.

К слову, Даша за весь период вторжения оккупантов не стала переезжать из Киева и упрямо была дома, покупала продукты, ходила на прогулки и рассказывала о своих буднях. Лишь раз Ульянова отправилась на отдых к близким, а после снова вернулась в столицу, показав пример многим звездам.

Сейчас девушка показала, как оживает Киев и открываются заведения.

Напомним, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объявил о возвращении в Украину.