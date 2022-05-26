Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, имеющая звание Мастер спорта. Девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком, но после победы на шоу у пары не сложились отношения. Но это принесло Даше известность в Инстаграм, где за ней теперь следят сотни тысяч украинцев. И красотка старается не огорчать фанов, делясь постоянно контентом. А в этот раз Ульянова решила показать, как тренируется в спортзале.

"В зал хожу как к себе домой", - написала Ульянова у себя на страничке.

На кадрах можно увидеть тело Даши без головы. Звезда с грузом на ноге делала специальное упражнение, поднимая ногу.

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