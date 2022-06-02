Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, победительница "Холостяка", показала себя и заинтриговала изменениями во внешности.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта по гимнастике. Красотка решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком, но после победы ей не удалось построить отношения с главным героем. Зато Ульянова обрела популярность и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм.

А на новых кадрах Даша показала себя в автомобиле, делая селфи.

"Кстати, вы заметили изменения?", - спросила Даша, демонстрируя себя.

"Вы только посмотрите, я все таки решилась на долговременную укладку бровей. Совсем другой человек", - похвасталась Ульянова, ответив на вопрос, что в ней изменилось.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала о горьких событиях, остается без жилья

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова без смущения показала, какими формами надо гордиться

А еще Politteka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова устроила эффективную тренировку в узком костюме