Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастер спорта по гимнастике. Красотка решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком, но после победы ей не удалось построить отношения с главным героем. Зато Ульянова обрела популярность и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм.
А на новых кадрах Даша показала себя в автомобиле, делая селфи.
"Кстати, вы заметили изменения?", - спросила Даша, демонстрируя себя.
"Вы только посмотрите, я все таки решилась на долговременную укладку бровей. Совсем другой человек", - похвасталась Ульянова, ответив на вопрос, что в ней изменилось.
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