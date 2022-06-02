Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка зараз разом з нареченим Олександром Волошиним живе в Західній Україні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з відпочинку в басейні, на яких позує в купальнику.

Як відомо, перед війною Аня зробила пластику і збільшила груди, так що тепер одягла купальник і похвалилася своїми оновленими принадами. На знімках дівчина позує в злитому чорному купальнику, який тільки підкреслює струнку фігуру і апетитні форми.

"Я настільки в захваті і ціную те, що сьогодні можу перебувати тут, і насолоджуватися моментом. Паралельно багато працювати і вчиться. Знаходимося тут 9 днів, а після концерт в Мукачеві і багато лід за новими релізами", - розповіла Трінчер у підписі до сторіс.

Також Анна опублікувала кадр з ліфта, на якому позує з нареченим. Тут красуня з'явилася в спокусливому синьому костюмчику, який також підкреслив апетитні форми співачки.

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