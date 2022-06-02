Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая сейчас вместе с женихом Александром Волошиным живет в западной Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры с отдыха в бассейне, на которых позирует в купальнике.

Как известно, перед войной Аня сделала пластику и увеличила грудь, так что теперь надела купальник и похвасталась своими обновленными прелестями. На снимках девушка позирует в слитном черном купальнике, который только подчеркивает стройную фигуру и аппетитные формы.

"Я настолько в восторге и ценю то, что сегодня могу находиться тут, и наслаждаться моментом. Параллельно много работать и учится. Находимся здесь 9 дней, а после концерт в Мукачево и много лед по новым релизам", - рассказала Тринчер в подписи к сторис.

Также Анна опубликовала кадр из лифта, на котором позирует с женихом. Здесь красотка появилась в соблазнительном синем костюмчике, который также подчеркнул аппетитные формы певицы.

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