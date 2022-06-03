Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла, у що поцілили окупанти в Харкові, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант. Зірка одружений на красуні Сніжані, яка народила йому дві дитини. Зараз подружня пара з дітьми знаходиться в Сан-Франциско, США. Там Сергій готується до чергового виступу на підтримку України. Бабкін вирішив не йти захищати Україну, адже у нього величезні проблеми зі здоров'ям і він може осліпнути. А в останніх сторіс Сніжана вирішила розповісти, що сталося в Харкові.

"І тут же знову жахливі новини їх нашого Харкова. Сьогодні росіяни розбомбили школу в моєму районі. Загинули люди", - написала Сніжана.

"У цій школі моя мама починала створювати свій театр" шибеники " 35 років тому. Ми так сподівалися, що всі наші діти підуть до школи у вересні. І ось, вже багато шкіл Харкова абсолютно зруйновані. Зруйновані дитячі долі, дитячі життя", - написала Бабкіна.

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