Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, во что поцелили оккупанты в Харькове, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Звезда женат на красотке Снежане, которая родила ему два ребенка. Сейчас супружеская пара с детьми находится в Сан-Франциско, США. Там Сергей готовится к очередному выступлению в поддержку Украины. Бабкин решил не идти защищать Украину, ведь у него огромные проблемы со здоровьем и он может ослепнуть. А в последних сторис Снежана решила рассказать, что произошло в Харькове.

"И тут же снова ужасные новости их нашего харькова. Сегодня русские разбомбили школу в моем районе. Погибли люди", - написала Снежана.

"В этой школе моя мама начинала создавать свой театр "Сорванцы" 35 лет назад. Мы так надеялись, что все наши дети пойдут в школу в сентябре. И вот, уже многие школы Харькова абсолютно разрушены. Разрушены детские судьбы, детские жизни", - написала Бабкина.

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