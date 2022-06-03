Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Звезда женат на красотке Снежане, которая родила ему два ребенка. Сейчас супружеская пара с детьми находится в Сан-Франциско, США. Там Сергей готовится к очередному выступлению в поддержку Украины. Бабкин решил не идти защищать Украину, ведь у него огромные проблемы со здоровьем и он может ослепнуть. А в последних сторис Снежана решила рассказать, что произошло в Харькове.
"И тут же снова ужасные новости их нашего харькова. Сегодня русские разбомбили школу в моем районе. Погибли люди", - написала Снежана.
"В этой школе моя мама начинала создавать свой театр "Сорванцы" 35 лет назад. Мы так надеялись, что все наши дети пойдут в школу в сентябре. И вот, уже многие школы Харькова абсолютно разрушены. Разрушены детские судьбы, детские жизни", - написала Бабкина.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
ВСУ в Северодонецке втянули оккупантов в ловушку, раскрыт хитрый план: "Российское командование в шоке"
Братчук обратился к предателю Стремоусову: "За тобой уже пошли украинские партизаны"
В порту оккупированного Бердянска, где подорвали "Саратов", гремят новые взрывы: в окнах дрожат стекла
Вояки "днр" на Херсонщине взбунтовались против россиян и обратились к путину: "Очередная пачка..."
Напомним, жена Бабкина показала подросшую дочь, которая решилась на кардинальную смену имиджа
Также Politeka писала, что жена Бабкина показала своих самых дорогих мужчин: трогательное фото
А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась за границей