Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка після заяви про розлучення з Дантесом стала акцентувати увагу на найрізноманітніші теми. Зараз зірка відмовляється коментувати тему особистого життя і розповідає про творчість і проблеми багатьох українців.
Також встигає Надя знімати Тік-Ток відео, щоб як і раніше спілкуватися з частиною аудиторії. Артистка не так давно заінтригувала фанатів кадрами з відпочинку і встигла похвалитися підтягнутою фігурою в маленькій білій сукні.
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"Нудьгували?» - пише Надя під відео.
У мережі відразу відповіли: "Ні, без Вовки не цікаво; Люди, які пишуть: ні, де Дантес, що з Кацуріним і за мову. Знайте, ви прекрасні 🥰; Звичайно що НЕ нудьгували😅 Навіщо ти нам, якщо є такі прекрасні україномовні співачки; Мені дуже сумно, що люди не знають, що нудьгувати-українське слово; невже нарешті будуть україномовні зірки без терпіння всього російського😏; По Дантесу печаль 😂».
Раніше ми писали, як і інші зірки, Надя працює над своїми сценічними образами, роблячи їх ефектними і незабутніми. І коли образ однієї знаменитості копіює інша, це відразу стає предметом довгих обговорень фанатів.
А цього разу стало відомо, що російська співачка Клава Кока вирішила скопіювати образ Наді Дорофєєвої. Це помітили фанати української співачки, яких репостнула Надя собі в сторіс.
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