Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая после заявления о разводе с Дантесом стала акцентировать внимание на самые разные темы. Сейчас звезда отказывается комментировать тему личной жизни и рассказывает о творчестве и проблемах многих украинцев.

Также успевает Надя снимать Тик-Ток видео, чтобы по-прежнему общаться с частью аудитории. Артистка не так давно заинтриговала фанатов кадрами из отдыха и успела похвастаться подтянутой фигурой в маленьком белом платье.

«Скучали?» - пишет Надя под видео.

В сети сразу ответили: «Нет, без Вовки не интересно; Люди, которые пишут: нет, где Дантес, что с Кацуриным и за язык. Знайте, вы прекрасны 🥰; Конечно что НЕ скучали😅 Зачем ты нам, если есть такие прекрасные украиноязычные певицы; Мне очень грустно, что люди не знают, что скучать-украинское слово; неужели наконец-то будут украиноязычные звезды без терпения всего русского😏; По Дантесу печаль 😂».

Ранее мы писали, как и другие звезды, Надя работает над своими сценическими образами, делая их эффектными и незабываемыми. И когда образ одной знаменитости копирует другая, это сразу становится предметом долгих обсуждений фанатов.

А в этот раз стало известно, что российская певица Клава Кока решила скопировать образ Нади Дорофеевой. Это подметили фанаты украинской певицы, которых репостнула Надя себе в сторис.

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