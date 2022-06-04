Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка перемогла на шоу "Холостяк" і прославилася завдяки своїй яскравій поведінці на зйомках. Даша також відзначилася під час демонстрації талантів і не соромилася похвалитися розтяжкою.

Після шоу дівчина змогла стати блогером і продовжує активно вести Instagram. Зараз Ульянова часто розповідає, як тепер приводить себе в порядок і займається знову, щоб бути у формі до пляжного сезону.

Хоча, як жартує дівчина, вона і так знає, що його не буде і всім не до відпочинку. Відзначимо, з перших днів вторгнення окупантів в нашу країну Ульянова залишалася в Києві і не втекла з України, як багато зірок. Дівчина терпляче чекала вдома, коли буде безпечно.

Зараз вона піднімає настрій шанувальникам: "готуюся до пляжу, якого не буде. Без коментарів!".

Також на кадрах Даша показала себе в автомобілі, роблячи селфі. Шанувальники після звернення дівчини могли знову подумати, що вона збільшила губи. Але дівчина швидко пояснилася:

"Ви тільки подивіться, я все таки зважилася на довготривалу укладку брів. Зовсім інша людина", - похвалилася Ульянова, відповівши на питання, що в ній змінилося.

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