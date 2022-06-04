Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая победила на шоу "Холостяк" и прославилась благодаря своему яркому поведению на съемках. Даша также отличилась во время демонстрации талантов и не стеснялась похвастаться растяжкой.

После шоу девушка смогла стать блогером и продолжает активно вести Инстаграм. Сейчас Ульянова часто рассказывает, как теперь приводит себя в порядок и занимается снова, чтобы быть в форме к пляжному сезону.

Хотя, как шутит девушка, она и так знает, что его не будет и всем не до отдыха. Отметим, с первых дней вторжения оккупантов в нашу страну Ульянова оставалась в Киеве и не сбежала из Украины, как многие звезды. Девушка терпеливо ждала дома, когда будет безопасно.

Сейчас она поднимает настроение поклонникам: "Готовлюсь к пляжу, которого не будет. Без комментариев!".

Также нановых кадрах Даша показала себя в автомобиле, делая селфи. Поклонники после обращения девушки могли снова подумать, что она увеличила губы. Но девушка быстро объяснилась:

"Вы только посмотрите, я все таки решилась на долговременную укладку бровей. Совсем другой человек", - похвасталась Ульянова, ответив на вопрос, что в ней изменилось.

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