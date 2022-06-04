Як пише Politeka.net, Культова українська актриса з перших днів російської агресії висвітлює ситуацію в Instagram, закликає людей допомогти нужденним і сама стала учасницею волонтерської організації. Артистка також стала частіше спілкуватися з аудиторією.

Нещодавно Ольга брала участь у спеціальному концерті для військовослужбовців. Для виступу зірка вибрала традиційне вбрання-вишите українське плаття з оригінальним дизайном і квітами на рукавах.

Мінімум деталей і лаконічний образ вигідно виглядав на іспонлітельніце, якій вдається виглядати значно молодше своїх років.

"Концерт для військовослужбовців 27 Печерської бригади Національної гвардії України» - пише Сумська під кадрами.

Також Сумська поділилася в своєму Instagram зворушливим постом, в якому показала своїх дочок. Як відомо, їх у неї двоє-старша Антоніна Паперна, і дочка від другого шлюбу Ганна Борисюк.

"Діти-це наші Ангели і майбутнє дітей залежить від нас, а наше майбутнє залежить від них. Діти не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке війна, жорстокість, біль і насильство», - написала Сумська.

Також, Нікітюк зворушила листівкою, яку отримала від маленької Софії.

Як повідомляла Politeka, Кухар з" Танців з зірками " показала, як займається з дочкою балетом.

Також Politeka писала, що екс - "холостячка" Мішина пояснила, як росіяни можуть творити такі звірства в Україні.