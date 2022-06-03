Євген Кошовий не стримав емоцій, коли розповідав про знайомих з "ЛНР".

Як повідомляє Politeka.net, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий не стримав емоцій, коли розповідав про знайомих з "ЛНР" і рідну Луганщину, де пройшло все його свідоме життя. Він висловився про це зі сльозами на очах в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, один з його однокласників - його друг дитинства вступив в якесь козацтво, натягнув на себе "каракулеву" шапку з георгіївською стрічкою". Він писав Євгену, обіцяв зайти до Києва і захопити там територію разом з російськими військами. Артист у відповідь йому написав: "Ти що, кінчена людина?"

Євген Кошовий також упевнений, що багатьох людей на окупованих територіях Луганщини купили за гроші або залякали, щоб вони говорили: "путін, введи війська".

"Там залишилося багато знайомих. Я думаю, їх купили за гроші просто або залякали, щоб вони говорили: "путін, введи війська"", - зазначив він.

Актор студії "Квартал 95" додав, що ще один його однокласник написав йому, що сидить вдома зі старшою дитиною в Алчевську.

"Він каже: "Я виглядаю у вікно, хлопці йдуть прямо з магазину, проїжджає мікроавтобус, відчиняються двері, їх запихають туди і вперед". Хто його знає - може, вони зараз під Сумщиною десь або десь ще, де гаряче", - розповів Євген Кошовий.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" розчарував українців після поїздки до Харкова.

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.



