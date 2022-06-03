Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий. Зірка одружений на красуні Христині, яка народила йому трьох синів. Але парі цього мало, адже вони мріють ще й про дочку. Не забуває Григорій і про Instagram, де поділився кадрами зі своїм середнім сином - Дмитром.

Хлопчик заспівав пісню"Ой, у лузі червона калина".

"100 днів боротьби за нашу свободу і незалежність!

Україна Переможе!

У наших дітей буде щасливе майбутнє!",- написав Решетник.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Молодець", "Зірочка", " Сонечко маленьке. Заради таких пташенят точно вистоїмо", "нехай над тобою завжди буде тільки мирне небо", " наші дітки – це вже покоління справжніх українців!!!!!".

Нагадаємо, ведучий Григорій Решетник розговорився про показ 12-го сезону "Холостяка"

А ще Politeka повідомляла, що Решетник розповів, з чого починав свою телевізійну кар'єру

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника розповіла, що змінилося в їхній родині



