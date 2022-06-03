Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий. Зірка одружений на красуні Христині, яка народила йому трьох синів. Але парі цього мало, адже вони мріють ще й про дочку. Не забуває Григорій і про Instagram, де поділився кадрами зі своїм середнім сином - Дмитром.
Хлопчик заспівав пісню"Ой, у лузі червона калина".
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У наших дітей буде щасливе майбутнє!",- написав Решетник.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Молодець", "Зірочка", " Сонечко маленьке. Заради таких пташенят точно вистоїмо", "нехай над тобою завжди буде тільки мирне небо", " наші дітки – це вже покоління справжніх українців!!!!!".
Нагадаємо, ведучий Григорій Решетник розговорився про показ 12-го сезону "Холостяка"
А ще Politeka повідомляла, що Решетник розповів, з чого починав свою телевізійну кар'єру
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника розповіла, що змінилося в їхній родині