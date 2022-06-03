Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему троих сыновей. Но паре этого мало, ведь они мечтают еще и о дочери. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где поделился кадрами со своим средним сыном - Дмитрием.

Мальчик спел песню "Ой, у лузі червона калина".

"100 дней борьбы за нашу свободу и независимость!

Украина Победит!

У наших детей будет счастливое будущее!", - написал Решетник.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодец", "Звездочка", "Солнышко маленькое. Ради таких птенцов точно выстоим", "Пусть над тобой всегда будет только мирное небо", "Наши детки – это уже поколение настоящих украинцев!!!!!".

Напомним, ведущий Григорий Решетник разоткровенничался о показе 12-го сезона "Холостяка"

А еще Politeka сообщала, что Решетник рассказал, с чего начинал свою телевизионную карьеру

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника рассказала, что изменилось в их семье



