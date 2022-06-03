Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему троих сыновей. Но паре этого мало, ведь они мечтают еще и о дочери. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где поделился кадрами со своим средним сыном - Дмитрием.
Мальчик спел песню "Ой, у лузі червона калина".
"100 дней борьбы за нашу свободу и независимость!
Украина Победит!
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Путин дожмет Лукашенко: эксперт рассказал, сколько военных Беларуси могут вторгнуться в Украину
На больного путина совершили покушение: что известно о состоянии президента рф, данные американской разведки
Виталий Ким объяснил, почему Николаев не попал в оккупацию в отличие от Херсона: "Это очень важно"
Штрафы до 51 тысяч гривен: за что снова придется платить украинцам
У наших детей будет счастливое будущее!", - написал Решетник.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Молодец", "Звездочка", "Солнышко маленькое. Ради таких птенцов точно выстоим", "Пусть над тобой всегда будет только мирное небо", "Наши детки – это уже поколение настоящих украинцев!!!!!".
Напомним, ведущий Григорий Решетник разоткровенничался о показе 12-го сезона "Холостяка"
А еще Politeka сообщала, что Решетник рассказал, с чего начинал свою телевизионную карьеру
Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника рассказала, что изменилось в их семье