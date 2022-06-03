Зірка 1 + 1 Марічка Падалко розповіла про свій від'їзд з України і проблеми, які її наздогнали при перетині кордону.

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча. Зірка активно підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А тепер знаменитість вирішила з'їздити на масштабний український концерт, який пройде на найбільшому майданчику Нью-Йорка - Таймс Сквер. Тому Марічка вирушила до Польщі, звідки вже вилетить до США.

"Нарешті у Варшаві. До цього були 9 годин на кордоні вночі. Нашому автобусу ще "пощастило", його Польська Митниця відправила на" рентген", а всі пасажири з усіма речами годину чекали на нього. Запізнилися на 2,5 години до Варшави", - написала Марічка.

"Взагалі українцям тут дуже допомагають на кожному кроці: від нагодувати після подорожі - до підказати дорогу, як купити квитки, скрізь оголошення українською мовою, включаючи з "диктором" аеропорту", - зазначила Падалко.

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