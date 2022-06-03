Україні доведеться завжди бути готовою до "подібної зради" з боку сусіда.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак і лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк висловився з приводу жителів росії і заявив, що після вторгнення рф в Україну, почав їх зневажати. Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону на YouTube-каналі.

Андрій Хливнюк також визнав, що до вторгнення рф, об'їздив росію вздовж і впоперек і має дві з трьох найвищих нагород цієї країни. Але тепер все, що відчуває до росіян - це презирство і гидливість.

"Презирство. Я відчуваю гидливість. Враховуючи те, на що ці люди пішли, на які злочини, яким абсолютно не існує ніяких виправдань, вони ніколи не будуть прощені, у них немає терміну давності", – сказав музикант.

Хливнюк зазначив, що тепер стало очевидно, що Україні доведеться завжди бути готовою до "подібної зради" з боку сусіда.

"З нами поруч живе божевільний, оскаженілий сусід. Йти на його землю ніхто не збирається. Просто відваліть від нас, відчепіться від нас. Але, як бачите, від нас відстати не хочуть, і тому нам доведеться завжди бути озброєними...", - резюмував Андрій Хливнюк.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що йому доводилося робити, захищаючи Україну.

Як Politeka повідомляла, Хливнюк закликав допомогти ПДМШ ім. Пирогова закупити броню на фронт.

Також Politeka писала, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк вразив брутальним виглядом для обкладинки американського глянцю.