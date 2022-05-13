Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український співак і фронтмен гурту "бумбкос". Зірка після початку війни відправився захищати Україну і зараз служить в поліції. Але це не заважає артисту записати спільну пісню з Pink Floyd - "Hey Hey Rise Up", яку вже подивилися на Ютубі майже 10 мільйонів разів. Не забуває Хливнюк і про Instagram, де цього разу поділився фото, яке зробив для американського глянцю білборд.

На знімку Хливнюк був з автоматом і поліцейським жетоном. Образ Андрій доповнив стильними окулярами, позуючи серед вулиці.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Наш найкращий Патріот", "в Україні найкращі патріоти", "коли твій кумир супергерой", "Фото просто вогонь", "Уфф".

Нагадаємо, Нікітюк влаштувала сюрприз Хливнюку і викликала бурю емоцій

А ще Politeka повідомляла, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк після мінометного обстрілу звернувся до українців

Також Politeka писала, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк потрапив під мінометний обстріл і був поранений



