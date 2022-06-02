Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український артист і лідер гурту "Бумбокс". Зірка після початку повномасштабної війни вирушив захищати Україну. Після цього Андрій встиг прославитися на весь світ, записавши спільну пісню з Pink Floyd" Hey Hey Rise Up", яка зібрала мільйони переглядів на платформі Ютуб. Хливнюк вирішив дати інтерв'ю Дмитру Гордону.
Дмитро в питанні зазначив, що Андрій же бачить, як допомагають російські зірки пропаганді Путіна. Гордон запитав, які почуття Хливнюк відчуває до цих людей.
"Я знаю особисто цих людей. І те про що ми говорили дві хвилини тому, я говорив саме про цих людей. Які я відчуваю почуття? Ніяких, цих людей просто більше для мене не існує. Мені не до них зараз, я чую Прильоти знарядь, чортових реактивних систем. Я бачив те що бачили мої побратими, коли заходили у звільнені міста з гуманітарними місіями. І коли ще трупи не встигли прибрати з вулиці і в машину відтягнути. Це була наша робота, тому що у нас була зброя в руках і придатний для цього транспорт", - сказав Хливнюк.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
У порту окупованого Бердянська, де підірвали "Саратов", гримлять нові вибухи: у вікнах тремтять шибки
"Топити почнемо, як в тирі": з'явилися подробиці про проблеми в російському флоті
В ПФУ повідомили про зміни після нового рішення Ради: «Для виплати пенсій…»
Понад 300 поліцейських перейшли на бік окупантів: у МВС розкрили деталі
Нагадаємо, відомий український співак після поранення опинився на сході
А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк і Марічка Падалко оцінили ефектний образ лідера" Бумбоксу " Хливнюка
Також Politeka писала, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк вразив брутальним виглядом для обкладинки американського глянцю навіть Нікітюк