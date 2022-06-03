Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка. Зірка зараз активно виступає в Європі на підтримку України. І після чергового концерту в Туреччині із зіркою сталося незвичайне, адже до неї підбігла жінка-біженка з України і проплакала з нею кілька хвилин. Про це Оля розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху", який опублікував його на своїй сторінці в Instagram.

"Стою розмовляю зі своїм помічником українською мовою. І ззаду підходить жінка, кидається мені на груди і починає плакати. "Боже, ви з України"... І я починаю плакати, я її обняла і теж ридаю. І хвилин п'ять чи десять ми стояли і плакали, а потім вона відліпилася від мене, дивиться і каже: "Боже, ви Оля Полякова?". А я кажу: "А ви що, до мене, ну обіймаєте і...". Вона:" ні, я просто почула українську мову", - сказала Оля.

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