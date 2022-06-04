Фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" Бельченко розповіла, як її плани змінилися через окупантів.

Як пише Politeka.net, Юля "Зайка" Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина пробилася у фінал, але не змогла завоювати серце головного героя, так як він віддав перевагу Анну Богдан. Зате Юля стала дуже популярною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. А цього разу розповіла, яка неприємність з нею сталася через окупантів.

"Їду в метро і тут повітряна тривога. Всіх попросили вийти-поїзд далі не їде", - почала Юлія.

"Я застрягла на Видубичах. Таксі не їде, поїзд не їде", - написала Бельченко.

"Коротше, тільки я сіла в таксі-Закінчилася тривога. І я б доїхала за 6 хвилин на метро, а тепер буду тягнутися 25 хвилин в пробці", - закінчила Юлія.

Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" розговорилася про особисте життя

А ще Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" дала три поради, як позбутися крепатури

Також Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" влаштувала ефектне тренування в спортзалі