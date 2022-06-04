Як пише Politeka.net, Юля "Зайка" Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина пробилася у фінал, але не змогла завоювати серце головного героя, так як він віддав перевагу Анну Богдан. Зате Юля стала дуже популярною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. А цього разу розповіла, яка неприємність з нею сталася через окупантів.
"Їду в метро і тут повітряна тривога. Всіх попросили вийти-поїзд далі не їде", - почала Юлія.
"Я застрягла на Видубичах. Таксі не їде, поїзд не їде", - написала Бельченко.
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"Коротше, тільки я сіла в таксі-Закінчилася тривога. І я б доїхала за 6 хвилин на метро, а тепер буду тягнутися 25 хвилин в пробці", - закінчила Юлія.
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