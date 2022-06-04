Как пишет Politeka.net, Юля "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка пробилась в финал, но не смогла завоевать сердце главного героя, так как он предпочел Анну Богдан. Зато Юля стала очень популярной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. А в этот раз рассказала, какая неприятность с ней произошла из-за оккупантов.

"Еду в метро и тут воздушная тревога. Всех попросили выйти - поезд дальше не едет", - начала Юлия.

"Я застряла на Выдубичах. Такси не едет, поезд не едет", - написала Бельченко.

"Короче, только я села в такси - закончилась тревога. И я бы доехала за 6 минут на метро, а теперь буду тянуться 25 минут в пробке", - закончичла Юлия.

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