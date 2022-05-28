Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Красотка дошла до финала проекта, но в конце главный герой выбрал другую девушку - Анну Богдан, с которой вместе по сей день. Но Юлия благодаря участию в шоу стала довольно популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев. На новых сторис Бельченко решила поговорить с фанатами.

"Вопросы", - предложила задавать вопросы фанам Юлия.

"Юля, ты молодец))) люблю следить за тобой. Расскажи о личной жизни?", - спросил один из многочисленных фанатов.

"Я вам очень благодарна, на самом деле. Что касается личной жизни, то с мужчинами я не общаюсь, на свидания не хожу. Но как говорит мой психолог, сейчас отдаю долг сама себе. Все время уделяю себе, своей работе, своим проектам", - сказала Юлия в своем сторис.

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