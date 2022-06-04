Молода дружина Віктора Павлика Христина Репяхова показала, що у неї сталося з обличчям, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант. Зараз артист одружений на молодій красуні Каті Репяховой. У пари нещодавно з'явився первісток-син, якого дівчина народила майже рік тому. Катя активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Репяхова вирішила показати, що сталося у неї з обличчям, опублікувавши Селфі в сторіс, не використовуючи фільтри.

Як можна помітити, у Реп'яхової було безліч прищів. Зірка прикрилася рушником, демонструючи свою зовнішність.

"Шок контент", - написала Репяхова.

"Робимо чистку. Світла в шоці. Я так розумію, мені в Ізраїлі вода не підходила", - зізналася Катя, показуючи, як проходить процедуру.

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