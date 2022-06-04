Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка, яку продюсує Потап. Зірка не так давно стала ведучою проекту"Орел і Решка". Артистка вирішила опублікувати свої казуси під час зйомок, поділившись кадрами у своєму Тікток.

На кадрах Мішель падала, вдарялася, а також стукала м'ячиком по одному місцю. Ще Андраде примудрилася застрягти на автомобілі.

"А які у вас таланти?",- запитала Мішель.

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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У мене такий же талант", "н - непередбачувана", "шикарна", "через неуважність вона чемпіон", "я теж така", "це прямо про мене", "я вдома постійно падаю на рівному місці", "я думала, я одна така".

@mishvirmish

а какие у вас таланты?😂🙌🏽

♬ оригинальный звук - Michelle Andrade

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