Як передає Politeka.net, артистка продовжує активно підтримувати країну і громадян у зв'язку з російською агресією, а також часто висвітлює ситуацію в соціальній мережі. На своїй сторінці співачка також поділилася емоційним відео.

"Ілон Маск відправляє в Україну сонячні станції, Анджеліна Джолі допомагає нашим дітям, а прямо в метро виступає @u2. Мало не щодня в Бучу, Ірпінь і Бородянку приїжджають посли різних країн. У всьому світі збирають кошти для постраждалих, країни-партнери надають озброєння і гуманітарку.

Спасибі всім і кожному, хто вже 100 днів бореться разом з нами» - написала Джамала, підбиваючи підсумки після 100 днів війни.

"Strong ukrainian people 💙; разом ми сила💙; дуже пишаюся українцями, переживаю; немає слів як турбує все" - в мережі відповідають.

Раніше Джамала порівняла своє минуле з реальністю нинішніх українських дітей.

"Пам'ятаю, як в дитинстві чекала літо. Бо це пригоди, купа часу для втілення Крейзі ідей. Літо - це флешбеки в найтепліші спогади з дитинства", - розповіла Джамала.

Також Тіна Кароль зустрілася з українськими дітьми за кордоном.

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