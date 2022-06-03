Як передає Politeka.net, артистка продовжує активно підтримувати країну і громадян у зв'язку з російською агресією, а також часто висвітлює ситуацію в соціальній мережі. На своїй сторінці співачка також поділилася емоційним відео.
"Ілон Маск відправляє в Україну сонячні станції, Анджеліна Джолі допомагає нашим дітям, а прямо в метро виступає @u2. Мало не щодня в Бучу, Ірпінь і Бородянку приїжджають посли різних країн. У всьому світі збирають кошти для постраждалих, країни-партнери надають озброєння і гуманітарку.
Спасибі всім і кожному, хто вже 100 днів бореться разом з нами» - написала Джамала, підбиваючи підсумки після 100 днів війни.
"Strong ukrainian people 💙; разом ми сила💙; дуже пишаюся українцями, переживаю; немає слів як турбує все" - в мережі відповідають.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Це їхня територія": Байден заговорив про відновлення переговорів між Україною і рф
"За видатні заслуги": відомому росіянину і його дружині дали українське громадянство, що відомо
ЗСУ в Сєвєродонецьку втягнули окупантів у пастку, розкрито хитрий план: "Російське командування в шоці"
Штрафи до 51 тисяч гривень: за що знову доведеться платити українцям
Раніше Джамала порівняла своє минуле з реальністю нинішніх українських дітей.
"Пам'ятаю, як в дитинстві чекала літо. Бо це пригоди, купа часу для втілення Крейзі ідей. Літо - це флешбеки в найтепліші спогади з дитинства", - розповіла Джамала.
Також Тіна Кароль зустрілася з українськими дітьми за кордоном.
Як повідомляла Politeka, Горбунов нагадав, які непоправні втрати принесла в українські сім'ї Росія.
Також Politeka писала, що Білик показала красеня-сина, батько якого зараз в Росії.