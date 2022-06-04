Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, що зробить з осколком міни, який поранив його обличчя, через що він був деякий час в госпіталі.

Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український артист і лідер гурту "Бумбокс". Зірка відразу відправився захищати Україну після нападу Росії. Не обійшлося і без поранення, адже осколком зачепило його обличчя. Артист вирішив розповісти, що з ним тепер зробить.

"Лідер групи" Бумбоксу " Андрій Хлівнюк, спочатку повномасштабної війни, розповів, що зробить з осколком міни, який поранив йому обличчя

Раніше музикант отримав осколкове поранення обличчя і навіть провів деякий час в госпіталі. Уламок російської міни Виконавець залишив собі і хоче зробити з нього кулон і продати на аукціоні.

"Я спеціально поклав його в кишеню, щоб я його не викинув. Я думав іноді викинути його до чортів. Думаю зробити з нього кулон і виставити на аукціоні. Це уламок російської міни, здається, 120-міліметрової, якою намагалися "денацифікувати" мене особисто", - продублювали слова Хливнюка на сторінці" ЖВЛ " в Instagram.

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