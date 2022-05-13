Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец и фронтмен группы "Бумбкос". Звезда после начала войны отправился защищать Украину и сейчас служит в полиции. Но это не мешает артисту записать совместную песню с Pink Floyd - "Hey Hey Rise Up", которую уже посмотрели на Ютубе почти 10 миллионов раз. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где в этот раз поделился фото, которое сделал для американского глянца Билборд.

На снимке Хлывнюк был с автоматом и полицейским жетоном. Образ Андрей дополнил стильными очками, позируя среди улицы.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наш лучший патриот", "В Украине самые лучшие патриоты", "Когда твой кумир супергерой", "Фото просто огонь", "Уфф".

Напомним, Никитюк устроила сюрприз Хлывнюку и вызвала бурю эмоций

А еще Politeka сообщала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк после минометного обстрела обратился к украинцам

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк попал под минометный обстрел и был ранен



