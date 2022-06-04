Як пише Politeka.net, Маша Полякова - дочка знаменитої української співачки Олі Полякової. 17-річна дівчина вже пішла по стопах мами і створила панк-рок групу, де стала солісткою. Також Маша веде активно свої соціальні мережі, де за нею стежать сотні тисяч українців. На нових кадрах дівчина вирішила пожартувати, з'явившись з розкішними вусами.

Дочка Полякової пародіювала Лукашенка, підставивши забавну фразу.

"Фігуркою лоза особою ягідка", - було сказано в ролику.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Маша бацьківна", " підкажіть будь ласка як називається ця іграшка на першому фото, і для чого вона?", "Чекаю відповіді від дочки королеви ночі день 1", "Ахаха, мене винесло", " відповідай, будь ласка, ти випадково не знімалася в чадо з пекла?".

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