Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь успешной украинской певицы. Девушка пошла по стопам мамы и стала солисткой молодежной панк-рок группы. Также Маша активно занимается блогингом, развивая свои соцсети. А в этот раз девушка записала видео для ТикТок платформы.





В этот раз Маша показала образ в ушках, позируя перед камерой.



"Я конечно верю в свои силы, но всегда есть запасной вариант", - написала Маша.



Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:



"Мамина гордость", "Боже, какая ты красивая. Можна понравиться автору", "Красотка", "Вспомнила дораму", "Похоже немного", "Полякова?", "Какая же она, черт возьми, красивая", "А мама знает?", "блин мне так нравишься ты !!! хоть твоя мама и популярная, но ты всё равно стараешься быть обычной девчонкой".

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