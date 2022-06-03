Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець шоу "Майстер Шеф". Зірка також активно пропагує українську кухню і пише книги рецептів. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться особистими кадрами, а також крутими рецептами. А цього разу Клопотенко вирішив розповісти, з чим краще з'єднувати полуницю.
"Думайте про полуницю як про помідори і додавайте всюди, куди б додали помідор. Амінь.
А це топ полуничний торішній:
Полуниця + сметана ( поза часом)
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Полуниця + сир. Загорнути в листкове тісто і запекти
Полуниця + оливкова олія + мелений перець + твердий витриманий сир
Ви за яку полуницю?",- написав Клопотенко.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Я за будь-яку полуницю! Головне-побільше. Тому що вона дуже смачна! Обожнюю"," Полуниця, рукола, Бринза і трохи бальзамічного соусу","доїдаю зі сметаною, а завтра додам в салат з руколою, моцарелою, перцем, підсмаженим кунжутним насінням".
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