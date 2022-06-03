Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець шоу "Майстер Шеф". Зірка також активно пропагує українську кухню і пише книги рецептів. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться особистими кадрами, а також крутими рецептами. А цього разу Клопотенко вирішив розповісти, з чим краще з'єднувати полуницю.

"Думайте про полуницю як про помідори і додавайте всюди, куди б додали помідор. Амінь.

А це топ полуничний торішній:

Полуниця + сметана ( поза часом)

Полуниця + сир. Загорнути в листкове тісто і запекти

Полуниця + оливкова олія + мелений перець + твердий витриманий сир

Ви за яку полуницю?",- написав Клопотенко.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Я за будь-яку полуницю! Головне-побільше. Тому що вона дуже смачна! Обожнюю"," Полуниця, рукола, Бринза і трохи бальзамічного соусу","доїдаю зі сметаною, а завтра додам в салат з руколою, моцарелою, перцем, підсмаженим кунжутним насінням".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко вразив поведінкою за кордоном

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет ідеального плову

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом молодої картоплі з незвичайним смаком



