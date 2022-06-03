Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф". Звезда также активно пропагандирует украинскую кухню и пишет книги рецептов. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится личными кадрами, а также крутыми рецептами. А в этот раз Клопотенко решил рассказать, с чем лучше соединять клубнику.
"Думайте о клубнике как о помидорах и добавляйте повсюду, куда бы добавили помидор. Аминь.
А это топ клубничный прошлогодний:
Клубника + сметана (вне времени)
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Клубника + творог. Завернуть в слоеное тесто и запечь
Клубника + оливковое масло + свежемолотый перец + твердый выдержанный сыр
Вы за какую клубнику?", - написал Клопотенко.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Я за любую клубнику! Главное – побольше. Потому что она вкуснейшая! Обожаю", "Клубника, рукола, брынза и немного бальзамического соуса", "Доедаю со сметаной, а завтра добавлю в салат с рукколой, моцареллой, перцем, поджаренными кунжутными семенами".
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