"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, с чем лучше всего комбинировать клубнику, поделившись секретами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф". Звезда также активно пропагандирует украинскую кухню и пишет книги рецептов. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится личными кадрами, а также крутыми рецептами. А в этот раз Клопотенко решил рассказать, с чем лучше соединять клубнику.

"Думайте о клубнике как о помидорах и добавляйте повсюду, куда бы добавили помидор. Аминь.

А это топ клубничный прошлогодний:

Клубника + сметана (вне времени)

Клубника + творог. Завернуть в слоеное тесто и запечь

Клубника + оливковое масло + свежемолотый перец + твердый выдержанный сыр

Вы за какую клубнику?", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Я за любую клубнику! Главное – побольше. Потому что она вкуснейшая! Обожаю", "Клубника, рукола, брынза и немного бальзамического соуса", "Доедаю со сметаной, а завтра добавлю в салат с рукколой, моцареллой, перцем, поджаренными кунжутными семенами".

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