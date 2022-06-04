Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала досить популярною після того, як перемогла на проекті "Холостяк" і стала активно вести соціальні мережі. Дівчина також встигла побувати в ролі ведучої на музичному каналі.

Даша також любить пожартувати над собою. Частина прибутку дівчині приносить Instagram, тому вона нерідко рекламує різні послуги. Проте, без казусів не обходиться. Перейшовши на українську мову, часто трапляються незручні помилки.

Даша повторила долю Полякової, яка також рекламувала косметику і допустила подібну помилку:

"Ох, дякую Маші за таке круте ламінування вій та довготривалу укладку брів. Дуже класно все виглядає. Повіки ... у повій, як каже Оля Полякова, повії теж можуть користуватися. Дуже сподобалося, дякую майстру!» - сказала Даша.

Зараз Ульянова часто розповідає, як тепер приводить себе в порядок і займається знову, щоб бути у формі до пляжного сезону.

Хоча, як жартує дівчина, вона і так знає, що його не буде і всім не до відпочинку. Відзначимо, з перших днів вторгнення окупантів в нашу країну Ульянова залишалася в Києві і не втекла з України, як багато зірок. Дівчина терпляче чекала вдома, коли буде безпечно.

Також переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла про гіркі події, залишається без житла

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова без збентеження показала, якими формами треба пишатися

А ще Politteka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова влаштувала ефективне тренування у вузькому костюмі