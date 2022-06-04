На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому виконав пісню, що написана від лиця українського героя, який віддав своє життя за Батьківщину, та присвячена його невтішній матері.

"Вона про біль, який залишився в серці кожної матері, що й досі чекає на свою дитину біля хати...Вона живе з надією в серці, що зможе ще раз почути рідний голос...Крик душі, сльози, відчай", — поділився Сергій.

Лазановський своєю піснею нагадує, що кожен, хто віддав своє життя за нашу незалежність, повинен жити вічно у нашій пам'яті, бо герої не вмирають.

"Страшну ціну ми платимо за волю, яку давно заслужили! Бережімо наших героїв сьогодення, допомагаймо їм, адже вони захищають наше життя від рук орди, яка знищила не одне людське життя!", — закликав українців співак.