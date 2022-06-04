На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому виконав пісню, що написана від лиця українського героя, який віддав своє життя за Батьківщину, та присвячена його невтішній матері.
Шанувальники в коментарях не стримують емоцій: "Неймовірно зворушливо", "Вічна пам'ять та слава героям України🇺🇦😭".
Нагадаємо, підопічна Дана Балана з "Голосу країни" терміново звернулася по допомогу.
Як повідомляла Politeka, маленькій доньці переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина потрібна операція.
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Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський присоромив українських зірок, показавши кадри свого виступу.